Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon Bursa dünya
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim
Vergide dijital dönüşüm
Vergide dijital dönüşüm
İTO'dan istihdam çağrısı
İTO'dan istihdam çağrısı

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Hindistan hariç negatif seyretti.Çin'de şubat imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 49,2 ile beklentilerden kötü gelmesinin ardından Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,71...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Hindistan hariç negatif seyretti.

Çin'de şubat imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 49,2 ile beklentilerden kötü gelmesinin ardından Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,71 azalışla 2.932,91 puanda seyrediyor.

Japonya'da ocak sanayi üretiminin aylık yüzde 3,7 azalarak, yıllık da değişmeyerek beklentileri karşılayamamasının ardından Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,79 düşüşle 21.835,16 puandan kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 1,76 kayıpla günü 2.195,44 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,05 artışla 35.924,74 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 28.664,51 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlik ve Brexit endişeleri ile piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olduğunu söyledi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5