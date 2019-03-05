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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları karışık seyretti.Bugün başlayan Çin Ulusal Halk Kongresi'nde ülkenin 2019 yılı büyüme hedefi yüzde 6-6,5 bandına çekildi. Büyüme hedefinin geçen yıl yüzde 6,5 olduğunu anımsatan analistler, hedefin...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsaları karışık seyretti.

Bugün başlayan Çin Ulusal Halk Kongresi'nde ülkenin 2019 yılı büyüme hedefi yüzde 6-6,5 bandına çekildi. Büyüme hedefinin geçen yıl yüzde 6,5 olduğunu anımsatan analistler, hedefin alt bandında gerçekleşecek bir büyümenin, son 30 yılın en düşüğüne işaret edeceğini kaydetti. Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Çin'de beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelere karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, günü yüzde 0,88 artışla 3.054,25 puandan tamamladı. Japonya'da hizmet sektörü PMI verisinin yükselmesine karşın Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,44 azalışla 21.726,28 puandan kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi, günü yüzde 0,52 düşüşle 2.179,23 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,40 kazançla 36.204,45 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 28.994,76 puanda seyrediyor.

ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğe karşın ticaret savaşının farklı alanlara da yayılarak daha uzunca bir süre gündemi meşgul edeceği endişeleri, uluslararası pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

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Asya BorsalarıPiyasalar
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