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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, karışık seyretti.Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,60 azalışla 21.596,81 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,17 kayıpla 2.175,60 puandan kapandı.Çin'de hükümetin tüketimi artırmak amacıyla...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, karışık seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,60 azalışla 21.596,81 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,17 kayıpla 2.175,60 puandan kapandı.

Çin'de hükümetin tüketimi artırmak amacıyla tedbirler alacağı haberlerinin ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,11 artışla 3.088,13 puanda seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,47 kazançla 36.613,52 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,24 değer kazancıyla 29.032,45 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün ABD'de özel sektör istihdamı, dış ticaret dengesi verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

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