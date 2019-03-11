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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde pozitif seyretti.Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,47 artışla 21.125,09 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,92 kazançla 3.026,99 puandan ve Güney Kore'de...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde pozitif seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,47 artışla 21.125,09 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,92 kazançla 3.026,99 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,03 değer kazancıyla 2.138,10 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,92 primle 37.008,45 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,84 artışla 28.466,66 puanda seyrediyor.

Analistler, Çin ile ABD arasında yürütülen müzakerelerde birçok konuda uzlaşmaya varıldığı yönünde çıkan haberlerin ardından küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

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Asya BorsalarıPiyasalar
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