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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.Japonya'da Nikkei 225 endeksi en yüksek 21.522,75 puanı görmesinin ardından kazançlarını geri vererek günü 21.287,02 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı....

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi en yüksek 21.522,75 puanı görmesinin ardından kazançlarını geri vererek günü 21.287,02 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kazancıyla 111,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede şubat işsizlik oranı yüzde 5,3 ile önceki aya kıyasla 0,4 puan artış kaydetti. Öte yandan Çin'de ocak-şubat dönemine ilişkin sanayi üretimi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Geçen ay yüzde 6,2 artan sanayi üretiminin yüzde 5,6 yükselmesi bekleniyordu.

Açıklanan veriler sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 azalarak kapanışa yakın 2.970,89 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 37.771,40 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 28.769,50 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 primle 2.155,70 puanda seyrediyor.

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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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