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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 3.086,9 ve en yüksek 3.125,0 puanı görürken, kapanışa yakın yüzde...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 3.086,9 ve en yüksek 3.125,0 puanı görürken, kapanışa yakın yüzde 0,4 kazançla 3.101,5 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 38.386,75 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselişle 2.184,88 puanda seyrediyor. Asya borsalarından negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,6 düşüşle 29.148,29 puanda bulunuyor.

Japonya piyasalarında resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 110,5 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed), dün sona eren toplantısından çıkan kararların, piyasa beklentilerinin üzerinde "güvercin" bir tavra işaret ettiğini belirterek, bu durumun Asya borsalarındaki pozitif seyirde etkili olduğunu kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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