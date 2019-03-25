Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşandı.



Küresel ekonomiye ilişkin yavaşlama endişelerinin artması piyasalarda yatırımcı iştahının azalmasını beraberinde getirirken, Asya borsalarında da sert düşüş oldu.



Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ocak ayında bir önceki aya kıyasla tüm sanayi aktivite endeksi yüzde 0,2 azaldı. Büyüme endişelerinin yanı sıra sanayi sektöründeki yavaşlamanın devam etmesinin ardından Nikkei 225 endeksi, yüzde 3 gerileyerek 20.977,11 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 109,9 seviyelerinde dengelendi.



Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 3.051,58 ve en yüksek 3.087,00 puanı görmesi sonrası kapanışa yakın yüzde 1,7 azalarak 3.051,15 puan oldu.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 düşüşle 37.758,69 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 azalışla 28.504,39 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 kayıpla 2.145,31 puanda seyrediyor.