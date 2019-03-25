Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin dünya food istanbul
Tarımın Ajandası
Tarımın Ajandası
Bal kimlik kazanıyor
Bal kimlik kazanıyor
İngiltere'de tanıtıldı
İngiltere'de tanıtıldı
Termal turizmde hedef Rusya
Turizmde hedef Rusya
TÜROB’da Yeni Sayfa 
Yeni başkan Eresin oldu

Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşandı.Küresel ekonomiye ilişkin yavaşlama endişelerinin artması piyasalarda yatırımcı iştahının azalmasını beraberinde getirirken, Asya borsalarında da sert...

Asya borsaları
banner17

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşandı.

Küresel ekonomiye ilişkin yavaşlama endişelerinin artması piyasalarda yatırımcı iştahının azalmasını beraberinde getirirken, Asya borsalarında da sert düşüş oldu.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ocak ayında bir önceki aya kıyasla tüm sanayi aktivite endeksi yüzde 0,2 azaldı. Büyüme endişelerinin yanı sıra sanayi sektöründeki yavaşlamanın devam etmesinin ardından Nikkei 225 endeksi, yüzde 3 gerileyerek 20.977,11 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 109,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 3.051,58 ve en yüksek 3.087,00 puanı görmesi sonrası kapanışa yakın yüzde 1,7 azalarak 3.051,15 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 düşüşle 37.758,69 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 azalışla 28.504,39 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 kayıpla 2.145,31 puanda seyrediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5