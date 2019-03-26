Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Osman Ataç food istanbul Öztiryakiler YKB Tahsin Öztiryaki Almanyada Ifo İş Dünyası Endeksi
Zam haberi asılsız
Zam haberi asılsız
Tarımın Ajandası
Tarımın Ajandası
Bal kimlik kazanıyor
Bal kimlik kazanıyor
İngiltere'de tanıtıldı
İngiltere'de tanıtıldı
Termal turizmde hedef Rusya
Turizmde hedef Rusya

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.Bugün veri gündeminin sakin olduğu Asya borsalarında, ABD piyasalarındaki karışık seyrin devralındığı görüldü.Dün yüzde 3'lük kayıp yaşayan...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğu Asya borsalarında, ABD piyasalarındaki karışık seyrin devralındığı görüldü.

Dün yüzde 3'lük kayıp yaşayan Japonya'daki Nikkei 225 endeksi, yendeki zayıflamanın ihracatçı şirket hisselerini desteklemesi ile kayıplarını telafi etti ve günü yüzde 2,2 artışla 21.428,39 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 110,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dünkü gerilemesini sürdürdü ve analistlerin destek olarak nitelendirdiği 3.000 puanın altına inerek 2.988,49 puanla 12 günün en düşük seviyesini gördü. Endeks, kapanışa yakın ise yüzde 1,5'lik azalışla 2.997,10 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 37.850,83 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 28.495,57 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.148,80 puanda seyrediyor.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5