Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda dünya food istanbul
Değişim başladı
Değişim başladı
Katarakt tekrarlamaz!
Katarakt tekrarlamaz!
Fındık üreticisi endişeli
Fındık üreticisi endişeli
Arçelik'e İklim Liderliği Ödülü
Arçelik'e İklim Liderliği
Otomotivde sert düşüş
Otomotivde sert düşüş

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi endeksinin beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 1,4 artış kaydetmesi sonrası, Nikkei 225 endeksi...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi endeksinin beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 1,4 artış kaydetmesi sonrası, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artarak günü 21.205,81 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 110,6 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.

ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen müzakerelerin uzun bir süreye yayılabileceği görüşüne karşın iyimserliğin devam etmesi risk iştahı artırırken, Çin borsasında da alımları güçlendirdi. Söz konusu gelişme sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 3,2 değer kazanarak 3.090,76 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi, son dönemdeki yukarı yönlü seyrine devam ederek 38.748,54 puanla yaklaşık 7 ayın en yüksek seviyesini gördü. Endeks, kapanışa yakın gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de yüzde 1,1 primle 38.545,72 puanda bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artışla 29.030,6 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,6 yükselişle 2.140,67 puanda seyrediyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5