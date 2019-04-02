Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya Trabzon mersin
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“
Altının gözü zirvede
Altının gözü zirvede

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay kapanış gerçekleştirdi.Japonya'da Nikkei 225 endeksi, güne 21.744,64 puandan başlamasının...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay kapanış gerçekleştirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, güne 21.744,64 puandan başlamasının ardından, yendeki güçlenmenin etkisiyle kazançlarının tamamını geri verdi ve 21.490,56 puana kadar geriledi. Endeksi günü ise 21.505,31 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,04'lük değer kazancıyla 111,4 seviyelerinde dengelendi.

ABD ile ticaret müzakereleri devam ederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi en yüksek 3.193,27 ve en düşük 3.164,91 puanı görmesi sonrasında kapanışa yakın yüzde 0,2 artışla 3.176,82 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselişle 38.976,18 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 29.597,31 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 kazançla 2.177,18 puanda seyrediyor.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5