Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon mersin LOCARD
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.Japonya'da Nikkei 225 endeksi, en yüksek 21.839,18 ve en düşük 21.731,34 puanı görmesinin ardından, yüzde 0,4 artarak günü 21.807,50 puandan...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, en yüksek 21.839,18 ve en düşük 21.731,34 puanı görmesinin ardından, yüzde 0,4 artarak günü 21.807,50 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 111,6 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.

Hindistan Merkez Bankası, dün politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 6'ya çekerken, nötr para politikası duruşunu koruduğunu bildirdi. Bankanın bu kararının ardından Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla kapanışa yakın 38.771,14 puan oldu.

Dün 5 haftanın en yüksek seviyesini gören Güney Kore'de Kospi endeksi, bugün de yüzde 0,1 yükselişle 2.209,61 puanda bulunuyor.

Çin ve Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5