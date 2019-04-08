İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde Hong Kong hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine dair tarafların pozitif açıklamalar yapması sonrası güne yükselişle başlayan Asya borsaları, gelen kar satışları ile negatife döndü.

Bu gelişmeye ek olarak, Japonya'da dış ticaret ve tüketici güven endeksi verilerinin karışık bir görünüm ortaya koymasının ardından yenin dolar karşısındaki güçlenmesi de dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,2 azalarak günü 21.761,65 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 111,4 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, ticaret müzakerelerine dair iyimserliğin etkisiyle 3.288,45 puanla 22 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kapanışa yakın kar satışlarıyla düşüşe geçen endeks, yüzde 0,3 azalışla 3.235,61 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kayıpla 38.773,08 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.206,88 puanda seyrederken, Asya borsalarından pozitif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2'lik kazançla 29.999,02 puanda bulunuyor.