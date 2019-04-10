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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.Japonya'da Nikkei 225 endeksi, güne düşüşle başlamasının ardından 21.571,67 puana kadar gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyesini gördü. Endeks, kapanışa yakın kayıplarının...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, güne düşüşle başlamasının ardından 21.571,67 puana kadar gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyesini gördü. Endeks, kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 0,5 kayıpla 21.687,57 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesinin, yatırımcıların güvenli liman arayışı ile 5 Nisan'dan bu yana dolar karşısında değer kazanması dikkati çekerken, paritenin analistlerin destek olarak nitelendirdiği 111 sınırında tutunmaya çalıştığı görülüyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en yüksek 3.264,8 ve en düşük 3.204,9 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,1 azalışla 3.237,60 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 38.863,66 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kayıpla 30.074,79 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla 2.224,39 puanda seyrediyor.

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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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