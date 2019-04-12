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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.ABD ile Çinli yetkililer tarafından yürütülen ticaret müzakereleri konusunda yeni bir açıklama gelmemesi risk iştahını azaltırken, makroekonomik veri...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD ile Çinli yetkililer tarafından yürütülen ticaret müzakereleri konusunda yeni bir açıklama gelmemesi risk iştahını azaltırken, makroekonomik veri gündeminin de zayıf olması ile Asya borsaları karışık seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinin, hafta başındaki kayıplarını dün ve bugün telafi ettiği görüldü. Endeks, en yüksek 21.878,78 puana kadar çıkmasının ardından günü de yüzde 0,7 artışla 21.862,42 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise dünkü hızlı yükselişinin ardından bugün de yüzde 0,2 değer kazandı ve 111,8 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en yüksek 3.199,28 puanı, en düşük ise 3.171,28 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,6 azalarak 3.172,18 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 38.584,20 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 29.712,57 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 primle 2.230,01 puanda seyrediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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