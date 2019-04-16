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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisselerini baskılamasına karşın 22.261,33 puanla Aralık 2018'den...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisselerini baskılamasına karşın 22.261,33 puanla Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endeks, günü de yüzde 0,2 artışla 22.221,66 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 111,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi hızlı yükselerek dünkü kayıplarının tamamını telafi etti ve kapanışa yakın yüzde 2,3'lük primle 3.251,65 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 39.262,92 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.248,63 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9 primle 30.073,10 puanda seyrediyor.



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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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