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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, yoğun makroekonomik veri gündeminin etkisiyle karışık bir seyir izlendi.Çin'de açıklanan verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışı bir önceki yılın aynı dönemine...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, yoğun makroekonomik veri gündeminin etkisiyle karışık bir seyir izlendi.

Çin'de açıklanan verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 oldu. Söz konusu verideki artış, bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşti.

Ekonomistler, Çin ekonomisinde büyümenin yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,3 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyordu. Öte yandan Çin ekonomisi geçen yılı yüzde 6,6 büyüme oranı ile tamamlamıştı.

Çin'de mart ayı işsizlik oranı da önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 5,2'ye gerilerken, perakende satışlar yıllık yüzde 8,7 ve sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen verilerin ardından Çin'de Şangay bileşik endeksi 3.275,33 puanla son 10 günün en yüksek seviyesini görürken, kapanışa yakın da yüzde 0,3 artarak 3.262,66 puan oldu.

Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerine göre, martta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ithalat yüzde 1,1 artarken, ihracat yüzde 2,4 azaldı. Böylece ülke martta 528,5 milyar yenle piyasa beklentilerinin üzerinde dış ticaret fazlası verdi. Verilerin ardından dolar/yen paritesi 112 sınırında yatay bir seyir izlerken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarak günü 22.777,97 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 primle 39.275,64 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 30.105,95 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.245,89 puanda seyrediyor.

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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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