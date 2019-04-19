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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek enflasyon verisi yüzde 0,8'e yükselerek yüzde 0,7 düzeyindeki piyasa beklentilerinin üzerine çıktı....

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek enflasyon verisi yüzde 0,8'e yükselerek yüzde 0,7 düzeyindeki piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Yıllardır deflasyon ile mücadele eden ülkede çekirdek enflasyon verisinin beklentilerin üzerine çıkması, Nikkei 225 endeksine alım getirdi.

Gelişmeler sonrasında Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,5 artışla 22.200,56 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 111,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en yüksek 3.274,3 ve en düşük 3.226,8 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,6 artarak 3.270,80 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 primle 2.216,15 puanda seyrederken, Hong Kong ve Hindistan piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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