Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Trabzon food istanbul Foça
Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
Ayda 3 ton satıyor!
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı
Kiraz Güney Kore pazarına açılıyor
Kiraz, Güney Kore'de
Fındığın cipsi üretildi
Fındığın cipsi üretildi

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.Japonya'da Nikkei 225 endeksi, geçen hafta analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 22.000 puanın üzerine çıkmasının ardından 22.300-22.345 puan...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, geçen hafta analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 22.000 puanın üzerine çıkmasının ardından 22.300-22.345 puan bandındaki yatay seyrini sürdürüyor.

Endeks, yenin dolar karşısında yatay bir seyir izlemesinin etkisiyle yeni haftaya da sakin bir başlangıç yaparken, günü yüzde 0,1 artışla 22.231,10 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 111,9 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 3.216,6 ve en yüksek 3.279,5 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,2 düşüşle 3.230,30 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 38.853,13 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.217,68 puanda seyrediyor.

Hong Kong piyasasında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5