Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Makroekonomik veri gündeminin zayıf olduğu Asya borsalarında, Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri gündemdeki sıcaklığını korurken, Çin'de yarın hizmet ve imalat sektörleri Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.050,03 puanla son bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,77 azalışla 3.062,49 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,87 artışla 39.069,33 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,70 yükselişle 2.216,43 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,90 artışla 29.867,81 puanda seyrediyor.



