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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılabileceğini açıkladı.

Çin'in ticaret müzakerelerini yavaşlattığını gerekçe gösteren Trump'ın açıklamaları sonrasında, Çinli yetkililerin de bu hafta Washington'a gerçekleştireceği ziyareti ertelemeyi düşündüğü haberleri basına yansıdı.

Gelişmelerin ardından dolar/yuan paritesi 6,7808 ile 15 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, Şanghay bileşik endeksi de yüzde 5,8'lik sert düşüşle 2.900 puan sınırına geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 azalışla 38.685,04 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 3,3 kayıpla 29.104,20 puanda bulunuyor.

Japonya ve Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.


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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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