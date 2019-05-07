Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yetkililerin müzakereleri yavaşlattığı gerekçesiyle 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamasının ardından Asya pay piyasalarında dün etkili olan negatif seyir, bugüne de taşındı.

Buna karşın taraflar, müzakere sürecinin belirlenen takvime göre devam edeceğini bildirdi. Gelişmelerin ardından dün yüzde 5,58 değer kaybeden Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün kapanışa yakın yüzde 0,56 azalarak 2.890,25 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 6 günlük tatilin ardından sert düşüşler kaydederken günü yüzde 1,51 azalışla 21.923,72 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 110,75 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,13 kayıpla 29.173,18 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,04 azalışla 2.173,58 puanda bulunurken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,27 artarak 38.712,60 puanda seyrediyor.