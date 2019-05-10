Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük tarifelerini artırma adımı bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Çin tarafı ise ABD hizmet ihracatını hedefleyerek karşılık vereceğini belirtti.



Washington'da ticaret müzakereleri devam ederken gelen açıklamalar sürece ilişkin belirsizlikleri artırırken, Asya tarafında bugün açıklanan makroekonomik veriler de karışık bir tablo ortaya koydu. Öte yandan azalan risk iştahı sonrasında yatırımcıların güvenli liman olan yene yönelmesi, Japon borsasındaki satış baskısını artırdı.

Dolar/yen paritesi düşüşünü 7'nci güne taşıyarak analistlerin kritik destek olarak nitelendirdiği 110 seviyesinin altına indi ve 109,8 seviyelerinde dengelendi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle günü 21.344,92 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.838,38 puanı ve en yüksek 2.930,09 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 2,7 değer kazanarak 2.928,76 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 37.667,19 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 yükselişle 28.673,05 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 primle 2.110,00 puanda seyrediyor.



