İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem günü satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında cuma günü devam eden ticaret müzakerelerinde bir sonuca ulaşılamaması ve ABD'nin 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararının yürürlüğe girmesinin ardından Asya borsaları yeni haftaya satış ağırlıklı başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki görüşmelerin devam edeceği açıklasa da yürürlüğe giren gümrük tarifesi uygulamasına karşı Çin Ticaret Bakanlığınca önlem alınacağı bildirildi.

Gelişmeler sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi, geçen haftaki düşüşünü yeni haftaya da taşıdı ve kapanışa yakın yüzde 1,4 değer kaybederek 2.898,53 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yendeki güçlenmenin etkisiyle yüzde 0,7 azalarak 21.191,28 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 109,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 37.445,72 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 düşüşle 2.078,25 puanda seyrederken, Hong Kong piyasasında tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.