Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar 875 Müslüm Bursa Yapı food istanbul
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği
Çiftçiye destek
Çiftçiye müthiş destek
G20 tarımı konuşuyor
G20 tarımı konuşuyor
Pakdemirli Japonya'da
Pakdemirli Japonya'da

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden bir sonuç alınamaması sonrasında...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden bir sonuç alınamaması sonrasında Asya borsalarında gözlenen negatif seyrin devam ettiği görülürken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Japonya'da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nde görüşeceğini bildirdi.

Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi 20.751,45 puanla son 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 0,6 düşüşle 21.067,23 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi dün analistlerin kritik destek olarak nitelendirdiği 109 sınırına kadar gerilemesi sonrasında bugün yüzde 0,4'lük değer kazanarak 109,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.872-2.910 puan bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,7 gerileyerek 2.884,38 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 37.038,92 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşüşle 28.049,96 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.081,84 puanda seyrediyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5