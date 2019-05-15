Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Ticaret savaşı ve artan jeopolitik risklerle Asya borsalarında geçen haftadan bu yana devam eden satış ağırlıklı seyir, bugün teşvik beklentileri ile yerini yükselişe bıraktı.

Öte yandan, Çin'de nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi üretimi yüzde 5,4 ve perakende satışlar yüzde 7,2 arttı. Söz konusu verilerin artış kaydetmesine karşın piyasa öngörülerinin altında kalması da teşvik beklentilerini güçlendirdi.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi en yüksek 2.945,37 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,9 artarak 2.937,23 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artarak günü 21.188,56 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 109,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 37.462,75 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 28.376,73 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.092,78 puanda seyrediyor.



