Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişeler dünya borsalarında dalgalanmaların sürmesini beraberinde getirirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları piyasalara yön vermeye devam ediyor.

Trump, dün gece Amerikan firmalarının "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza atarken, söz konusu kararın öncelikle Çin'i hedef aldığı belirtiliyor.

Söz konusu gelişmelere karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yükselişini 3'üncü güne taşıdı ve kapanışa yakın yüzde 0,6 artarak 2.955,71 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi, güçlenen yenin ihracatçı şirket hisseleri üzerinde satış baskısı yaratması sonrası analistlerin kritik destek olarak nitelendirdiği 21.000 puanın altını gördü. Endeks, kapanışa yakın gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 0,6 düşüşle 21.062,98 puandan tamamladı.

Dolar/yan paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 109,4 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 37.132,70 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselişle 28.355,49 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşüşle 2.067,69 puanda seyrediyor.











