Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD ve Çin tarafından atılan adımlar sonrası ticaret savaşı endişeleri artarken, ABD'nin İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk etmesi ve taraflardan gelen açıklamalar, bölgenin bir süre daha risk unsuru olarak öne çıkacağına işaret ediyor.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi son 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken, kapanışa yakın yüzde 1,07 değer kaybederek 2.851,42 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 büyüdü. Ülkede mart ayı sanayi üretimi ise yıllık bazda yüzde 4,3 geriledi. Daralma beklentilerinin aksine ülke ekonomisinin büyüme kaydetmesi ve sanayi üretimindeki düşüşün piyasa öngörülerinden daha az düzeyde gerçekleşmesinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,24 artarak günü 21.301,73 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,05 değer kazanarak 110,1 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,69 artışla 38.951,53 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,70 azalışla 27.750,14 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,15 düşüşle 2.053,39 puanda seyrediyor.