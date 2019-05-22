Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

ABD ile İran arasındaki gerilim ve ticaret savaşı konusunda haber akışının göreceli olarak hafiflemesi, piyasaların iç dinamiklere dönmesini beraberinde getirirken, Asya borsalarında da Çin hariç yükseliş yaşandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdiği 2.900 puanın üzerinde tutunamaması sonrasında kapanışa yakın yüzde 0,50 değer kaybederek 2.891,58 puan oldu.

Bugün Japonya'da açıklanan ihracat verisinin beklentilerin altında kalması ve ithalatın öngörüleri aşması nedeniyle dış ticaret fazlası 60,4 milyar yene geriledi. Ülke geçen ay 528,5 milyar yen dış ticaret fazlası vermişti.

Nikkei 225 endeksi gelişmeler sonrasında 22.190,49 puana kadar yükselse de, yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisselerine satış getirmesiyle kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve günü yüzde 0,05 artışla 21.283,37 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,08 değer kaybederek 110,40 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,06 artışla 38.993,04 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,18 primle 2.064,86 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,23 kazançla 27.721,13 puanda seyrediyor.



