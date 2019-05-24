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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.Ticaret savaşı, jeopolitik riskler ve Brexit konusundaki belirsizliklerin etkisiyle negatif bir seyir izlenen küresel piyasalarda, makro ekonomik verilerin...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Ticaret savaşı, jeopolitik riskler ve Brexit konusundaki belirsizliklerin etkisiyle negatif bir seyir izlenen küresel piyasalarda, makro ekonomik verilerin de zayıflamaya işaret etmesi risk iştahındaki azalışı tetikledi.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan nisan ayı enflasyon verisi, beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 0,9'a yükselirken, Japon yeni dolar karşısında değerlenmeye devam etti. Hem yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması, hem de küresel risk iştahındaki azalış sonucunda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 gerileyerek günü 21.117,22 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,07 değer kaybederek 109,52 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün 2.644-2.666 puan dar bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından, kapanışa yakın yüzde 0,07 azalarak 2.850,82 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,70 artışla 39.084,17 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,21 yükselişle 27.325,21 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,74 düşüşle 2.044,14 puanda seyrediyor.

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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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