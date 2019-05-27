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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.Ticaret savaşına ilişkin yeni bir haber akışının bulunmaması ve makroekonomik veri gündeminin zayıf olması dolayısıyla Asya borsaları yeni haftaya...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Ticaret savaşına ilişkin yeni bir haber akışının bulunmaması ve makroekonomik veri gündeminin zayıf olması dolayısıyla Asya borsaları yeni haftaya sakin bir seyirle başladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi en düşük 2.883,04 puan ve en yüksek 2.898,13 puan seviyelerini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,36 değer kazandı ve 2.891,72 puan oldu.

Geçen hafta artan jeopolitik riskler ve yendeki güçlenme ile satış baskısı altında kalan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yeni haftaya yükselişle başladı ve günü yüzde 0,31 artışla 21.182,58 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,22 değer kazancıyla 109,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,68 artışla 39.704,42 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,16 düşüşle 27.310,25 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,05 kayıpla 2.044,21 puanda seyrediyor.


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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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