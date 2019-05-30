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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.Ticaret savaşına ilişkin yeni bir haber akışı olmamasına karşın ABD ile İran arasındaki gelişmeler sonrası artan jeopolitik riskler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı,...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Ticaret savaşına ilişkin yeni bir haber akışı olmamasına karşın ABD ile İran arasındaki gelişmeler sonrası artan jeopolitik riskler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, hisse senedi piyasalarına satış baskısı yaratmaya devam ediyor.

Asya tarafında ise makroekonomik veri gündeminin zayıf olması ve iç dinamiklerin piyasaların yönünü belirlemede yetersiz kalması ile dış fiyatlamaların öne çıktığı görülüyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün yüzde 1,2'lik sert düşüşünün ardından bugün de analistlerin kritik destek olarak nitelendirdiği 21.000 puanın altına indi. En düşük 20.809 puanı gören endeks, yenin dolar karşısında zayıflamasından bulduğu destekle yeniden 20.900 puanın üzerine çıktı ve günü yüzde 0,29 azalışla 20.942,53 puandan tamamladı.

Dün 109,1 seviyelerine kadar gerileyen dolar/yen paritesi ise bugün yüzde 0,15 değer kazanarak 109,8 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.881 puan sınırına kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de kapanışa yakın yüzde 0,31 düşüşle 2.905,81 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,81 kazançla 39.824,80 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,77 primle 2.038,80 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,26 düşüşle 27.169,08 puanda seyrediyor.



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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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