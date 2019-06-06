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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık seyir izledi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi 21.000 puanı test etmesinin ardından bu seviyelerden gelen satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışın hemen altında 20.774,04 puandan tamamladı....

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık seyir izledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 21.000 puanı test etmesinin ardından bu seviyelerden gelen satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışın hemen altında 20.774,04 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,17 azalışla 2.827,80 puandan tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,84 azalışla 39.743,37 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,10 artışla 2.069,11 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,16 yükselişle 26.939,08 puanda seyrediyor.

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Asya BorsasıBorsaPiyasalar
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