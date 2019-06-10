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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlar atacağı beklentileri ile geçen hafta piyasalarda oluşan pozitif seyir yeni haftaya...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlar atacağı beklentileri ile geçen hafta piyasalarda oluşan pozitif seyir yeni haftaya da taşınırken, ticaret savaşı tarafında ise Çin'den gelen açıklamalar ve Meksika ile ABD'nin göçmen politikaları konusunda anlaşması iyimserliği artırdı.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan büyüme verisi ilk çeyrekte yüzde 0,5 ile beklentilerin altında kalırken, Çin'de dış ticaret fazlası piyasa öngörülerinin oldukça üzerinde artış kaydetti.

Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artarak 21.134,42 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kazanarak 108,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.824-2.861 puan bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,6 artarak 2.845,67 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükselişle 2.099,49 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 39.710,94 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 kazançla 27.552,24 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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