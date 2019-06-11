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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD ile Çin arasında süregelen ticaret görüşmelerinde ay sonu Japonya'da gerçekleştirilecek G-20 zirvesine dair iyimser bekleyiş Asya borsalarının alıcılı bir seyir...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında süregelen ticaret görüşmelerinde ay sonu Japonya'da gerçekleştirilecek G-20 zirvesine dair iyimser bekleyiş Asya borsalarının alıcılı bir seyir izlemesine neden oldu.

Gelişmeler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,33 artarak 21.204,28 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 108,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.854-2.926 puan bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 2,6 artarak 2.926,20 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselişle 2.111,81 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,33 primle 39.915,1 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,87 kazançla 27.817,24 puanda seyrediyor.

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