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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.Ticaret savaşına ilişkin yeni bir gelişmenin olmaması ve konunun gündemdeki sıcaklığını kaybetmesi sonrasında Asya tarafında iç dinamiklerin ve açıklanan verilerin...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Ticaret savaşına ilişkin yeni bir gelişmenin olmaması ve konunun gündemdeki sıcaklığını kaybetmesi sonrasında Asya tarafında iç dinamiklerin ve açıklanan verilerin piyasaların yönü üzerinde ağırlık kazandığı görüldü.

Bugün açıklanan verilere göre, mayısta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,7 artarak piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Japonya'da ise nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre çekirdek makine siparişleri yüzde 2,5 artarak yüzde 5,3'lük düşüş beklentilerinin üzerine çıktı.

Sanayi tarafında pozitif gelen veriye karşın, ülkede mayısta Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise aylık yüzde 0,1'lik azalışla piyasa öngörülerinin altında kaldı.

Açıklanan veriler sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.903-2.925 puan bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,6 düşüşle 2.909,38 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalışla 21.129,72 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 108,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 39.711,96 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 düşüşle 27.266,82 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 kayıpla 2.108,75 puanda seyrediyor.


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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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