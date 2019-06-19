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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izlendi.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin daha fazla faiz indirimi ve parasal genişlemeye işaret eden açıklamaları...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin daha fazla faiz indirimi ve parasal genişlemeye işaret eden açıklamaları sonrası pay piyasalarında yükseliş yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ticari ilişkileri ele alan telefon görüşmesi bu konuya yönelik tedirginlikleri yatıştırdı.

Gelişmeler sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.953 puanla bir ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra kapanışa yakın kazançlarının bir kısmını geri verdi ve yüzde 0,96 artışla 2.917,77 puan oldu.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarın açıklanacak faiz kararı öncesi Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,72 artarak günü 21.333,87 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,15 düşüşle 108,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,30 kazançla 39.165,10 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,28 primle 28.126,10 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,24 yükselişle 2.124,78 puanda seyrediyor.



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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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