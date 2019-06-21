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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) daha fazla teşvike işaret eden açıklamalarının ardından...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) daha fazla teşvike işaret eden açıklamalarının ardından küresel piyasalarda izlenen pozitif seyir, İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesinin ardından artan jeopolitik risk algısıyla yerini dalgalı seyre bıraktı.

Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,95 düşüşle 21.258,64 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yatay bir seyir izleyerek 107,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 3.000 puanın üzerine çıkmasının ardından artan alımlarla kapanışa yakın yüzde 0,63 artarak 3.006,05 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,65 azalışla 39.343,66 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,31 kayıpla 28.464,47 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 düşüşle 2.125,62 puanda seyrediyor.

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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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