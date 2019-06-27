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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesinde ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle yükseliş yaşandı.Japonya'da yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD ile Çin liderleri arasında gerçekleşecek...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesinde ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle yükseliş yaşandı.

Japonya'da yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD ile Çin liderleri arasında gerçekleşecek ticaret müzakerelerine yönelik haber akışı Asya piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Zirvenin ikinci günü gerçekleşmesi beklenen görüşmeye yönelik ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Jinping ile ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanamazsa ek tarifeler getirmek ve Çin ile daha az iş yapmak konusunda tehditte bulundu.

Buna karşın ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise "ABD ile Çin anlaşmasında yolun yaklaşık yüzde 90'ını tamamladık ve bunu tamamlama imkanı var" açıklaması ile konuya yönelik iyimser beklentilerini artırdı.

Gelişmeler sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 artışla 2.989,34 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, mayısta perakende satışlar yıllık yüzde 1,2 artarak piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Veri sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,19 artarak günü 21.338,17 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,29 değer kazanarak 108,09 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 39.760,26 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,04 yükselişle 28.514,97 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,46 primle 2.130,59 puanda seyrediyor.

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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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