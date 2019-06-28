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Asya borsaları

- Japonya'nın Osaka kentinde başlayan G20 Liderler Zirvesi kapsamında, liderlerin yapacağı ikili görüşmeler yakından izlenecek

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Bugün Japonya'nın Osaka kentinde başlayan G20 Liderler Zirvesi kapsamında, liderlerin yapacağı ikili görüşmeler yakından izlenecek. Bu doğrultuda yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başlanı Şi Cinping arasında ticaret müzakerelerine yönelik gerçekleşmesi öngörülen görüşme yakından takip edilecek.

Konuya ilişkin yapılan çelişkili açıklamalar, görüşmeden çıkabilecek sonuçlara yönelik beklentilerin şekillenmesini engellerken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e tarifeleri 6 ay erteleme sözü verip vermediği sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 3.000 puanın altına inerek kapanışa yakın yüzde 0,6'lık düşüşle 2.978,88 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan sanayi üretimi mayısta aylık yüzde 2,3'lük artışla piyasa öngörülerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı ise beklentiler doğrultusunda yüzde 2,4 seviyesini korudu. Güvenli liman alımlarıyla dolar karısındaki düşüşünü sürdüren yen ise pay piyasaları üzerinde satış baskısı yarattı. Bu gelişmelerle Nikkei 225 endeksi yüzde 0,29 azalışla günü 21.275,92 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 107,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,28 kayıpla 39.483,43 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,39 düşüşle 28.513,93 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,17 azalışla 2.130,62 puanda seyrediyor.

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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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