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Asya borsaları

- Ticaret müzakerelerinin devam edeceği haberleriyle Asya'da Çin ve Japonya gibi önde gelen ülkelerin borsalarında yükseliş yaşandı, Hong Kong ve Güney Kore piyasaları ise geriledi

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin yaptığı ikili görüşmeler öne çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping buluşmasından ticaret müzakerelerine devam etme kararı çıktı.

Trump, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şi ile beklediğimden çok daha iyi bir görüşme yaptık. Çin'e yönelik var olan tarifeleri daha fazla artırmamak ve müzakereleri sürdürmek konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Şi'nin talebiyle Çinli teknoloji devi Huawei'nin ABD'li şirketlerden donanım almasına izin verdiğini de açıkladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacak olmasının piyasalara olumlu yansıyacağını, ancak tarafların mevcut tutumlarını devam ettireceği beklentilerinin uzlaşma sağlanamaması olasılığını artırdığını belirtti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 3.000 puanın üzerine çıkarken, kapanışa yakın yüzde 2,05 artışla 3.040,03 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 2,13 yükselişle 21.729,97 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,6 değer kazancıyla 108,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,71 primle 39.672,59 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,28 düşüşle 28.542,62 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,05 kayıpla 2.129,74 puanda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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