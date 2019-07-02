Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerini sürdürme ve ek tarife getirmeme konusunda anlaşmalarının ardından Asya tarafında oluşan pozitif seyir, jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi ve Hong Kong'da protestoların artması ile yerini dalgalı seyre bıraktı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dün analistlerin kritik direnç olarak nitelendirdiği 3.000 puanı aşması sonrasında bugün kapanışa yakın yüzde 0,08 düşüşle 3.042,05 puanda seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 21.784,22 puanla son iki ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisseleri üzerinde yarattığı baskı ile kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü yüzde 0,11 artışla 21.754,27 puandan tamamladı.

Jeopolitik risklerin gündeme gelmesi sonrasında yatırımcıların güvenli liman alımlarıyla yene olan talep artarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 108,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,33 azalışla 39.555,34 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,36 kayıpla 2.122,02 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 28.542,62 puanla yatay seyrediyor.







