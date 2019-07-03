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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.İran ile ABD ve Avrupa arasında artan gerilimin risk iştahını azaltması pay piyasalarına negatif yansırken, ABD'nin...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

İran ile ABD ve Avrupa arasında artan gerilimin risk iştahını azaltması pay piyasalarına negatif yansırken, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) uygulanabilecek ek vergileri kapsayan 4 milyar dolar değerindeki ürünün listesini yayımlaması ticaret savaşı endişelerini gündeme taşıdı.

Gelişmelerin yanı sıra Çin ve Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerin altında kalması da Asya tarafında Hindistan hariç pay piyasalarına düşüş olarak yansıdı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,72 değer kaybederek 21.598,43 puan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,88 gerileyerek 3.017,13 puan oldu.

Güvenli liman alımları ile yene olan talebin artması sonrası dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 107,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 39.855,24 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kayıpla 28.786,39 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşüşle 2.095,70 puanda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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