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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının faiz patikasında izleyeceği yola ilişkin belirsizlikler, pay piyasalarında dalgalı...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının faiz patikasında izleyeceği yola ilişkin belirsizlikler, pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenmesini beraberinde getirdi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, makine aksamı siparişleri haziranda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 azaldı. Beklentilerden kötü gelen veri sonrasında Nikkei 225 endeksi 21.508 puana kadar gerilerken, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla günü yüzde 0,14 artışla 21.565,15 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,06 değer kazanarak 108,8 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi en düşük 2.912 ve en yüksek 2.938 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,08 gerileyerek 2.931,15 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi 38.711,37 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,65 düşüşle 28.146,87 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,48 kayıpla 2.054,22 puanda seyrediyor.


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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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