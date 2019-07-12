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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son iki günde yaptığı konuşmalar Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerini...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son iki günde yaptığı konuşmalar Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerini artırırken, bu durum pay piyasalarında yükselişi destekledi.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi endeksi mayısta yüzde 2,1 gerileyerek, son dönemde kötüleşen makro ekonomik veri setine eklendi. Buna karşın, küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,20 artışla 21.685,90 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,15 değer kaybederek 108,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, gün içinde en düşük 2.905,81 puanı ve en yüksek 2.938,53 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,48 artarak 2.931,83 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,05 artışla 38.836,84 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,25 yükselişle 28.506,35 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,29 kazançla 2.086,66 puanda seyrediyor.

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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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