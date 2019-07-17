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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Hindistan hariç geriledi.Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,31 azalışla 21.469,18 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,20 kayıpla 2.931,69 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,91...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Hindistan hariç geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,31 azalışla 21.469,18 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,20 kayıpla 2.931,69 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,91 değer kaybıyla 2.072,92 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,13 artışla 39.183,76 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,13 kayıpla 28.581,14 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret konusunda yaptığı açıklamaların risk iştahını azalttığını söyledi.

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