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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.Küresel piyasalardaki dalgalı seyri devralan Asya borsalarında, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ile Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığına dair haberler pay piyasalarının...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalardaki dalgalı seyri devralan Asya borsalarında, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ile Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığına dair haberler pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oldu. Öte yandan veri gündeminin zayıf olduğu Asya'da, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yatırımcı tarafında bekle-gör temasının öne çıktığı gözlendi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini 3'üncü güne taşırken, kapanışa yakın yüzde 0,28 artışla 2.931,60 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 21.750 puanı aşması sonrasında 21.823 puanı görürken, kapanışa yakın gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü yüzde 0,22 primle 21.756,55 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,08 değer kaybıyla 108,1 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,38 düşüşle 2.074,48 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 artışla 28.609,84 puanda bulunurken, Hindistan'da Sensex endeksi 37.851,01 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.



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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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