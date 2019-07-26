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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.Avrupa Merkez Bankasının dün eylül ayı toplantısında faiz indirimine gideceği sinyali vermesi ve ABD'de açıklanan şirket bilançolarının beklentileri...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Avrupa Merkez Bankasının dün eylül ayı toplantısında faiz indirimine gideceği sinyali vermesi ve ABD'de açıklanan şirket bilançolarının beklentileri karşılamasına rağmen, küresel çapta pay piyasalarında düşüş yaşandı.

Asya tarafında ise makro ekonomik veri akışının zayıf olması nedeniyle dış dinamiklerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olduğu görülürken, pay piyasaları dalgalı seyretti.

Japonya'da bugün açıklanan Tokyo çekirdek enflasyonun temmuzda yıllık yüzde 0,9'luk artışla beklentilerin altında kalması sonrası, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 21.658,15 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yatay bir seyir izleyerek 108,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini 4'üncü güne taşırken, kapanışa yakın yüzde 0,24 kazançla 2.944,54 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,12 artışla 37.874,74 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,56 düşüşle 28.435,36 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,40 kayıpla 2.066,26 puanda seyrediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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