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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.Hong Kong'da, Çin'e suçluların iadesi yasa tasarısına karşı başlayan protestolar artarak devam ederken, bu durum, veri akışının...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Hong Kong'da, Çin'e suçluların iadesi yasa tasarısına karşı başlayan protestolar artarak devam ederken, bu durum, veri akışının zayıf olduğu Asya tarafında borsalarda düşüşü beraberinde getirdi.

Gelişmelerin etkisiyle Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,44 azalışla 27.989,94 puana geriledi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi de analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 2.950 puanın üzerinde tutunamadı ve kapanışa yakın yüzde 0,18 azalışla 2.939,18 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerini aştı. Pozitif veriye karşın yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,19 geriledi ve günü 21.616,80 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,04 değer kaybederek 108,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,92 düşüşle 35.536,06 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,78 kayıpla 2.029,48 puanda seyrediyor.


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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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