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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde satıcılı seyretti.ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere Çin'den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 ek vergi konulacağını...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde satıcılı seyretti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere Çin'den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 ek vergi konulacağını açıklaması sonrası Çin'in misilleme yapacağı haberleri ve Hong Kong'da devam eden protesto eylemleri piyasaları negatif etkiledi.

Söz konusu gelişmeler ve Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybının hızlanması sonrası Çin Merkez Bankası (PBoC), yuandaki değer kaybının ticaret savaşı endişeleriyle arttığını belirterek, yuanı stabilize edecek gücünün bulunduğunu ve şimdilik piyasaları izlediğini kaydetti.

Dolar/yuan paritesi 2008'den bu yana ilk kez 7'nin üzerine çıkarken, güvenli liman alımlarıyla dolar/yen paritesi, hızlı düşüş eğilimini üst üste 3'üncü işlem gününe taşıdı.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,62 azalışla 2.821,496 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,74 değer kaybıyla 20.720,29 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,03 azalışla 36.737,16 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,73 düşüşle 26.183,06 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 2,56 kayıpla 1.946,98 puandan tamamladı.


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Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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