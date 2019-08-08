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Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Ticaret savaşı gelişmeleri gündemin odağında yer almaya devam ederken, taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürmesi ile Asya piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.Çin...

Asya borsaları
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Ticaret savaşı gelişmeleri gündemin odağında yer almaya devam ederken, taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürmesi ile Asya piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) bugün dolar/yuan paritesini 7'nin hemen üzerinde belirlemesine karşın, bu seviyenin tahminlerden daha güçlü bir yuana işaret etmesi pozitif karşılandı. Öte yandan Çin'de bugün açıklanan dış ticaret verileri, temmuzda ihracatın yüzde 10,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerine çıktığını ortaya koydu.

Gelişmeler sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 6 günlük düşüşüne son vererek kapanışa yakın yüzde 0,96 yükselişle 2.795,14 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, gün içinde 20.682 puana kadar yükselse de yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması ile kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü yüzde 0,37 artışla 20.593,35 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 106,2 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,42 kazançla 36.844,66 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,76 primle 26.195,76 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,57 yükselişle 1.920,61 puanda seyrediyor.



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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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